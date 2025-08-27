¡Bebé a bordo! Enrique Iglesias y Anna Kournikova amplían la familia con su cuarto hijo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo. La extenista de 44 años fue fotografiada mostrando su barriga de embarazo en una visita escolar en Miami, Estados Unidos.

La noticia del embarazo de Kournikova fue confirmada por la revista ¡HOLA! este miércoles 27 de agosto de 2025.

A pesar de que la pareja mantiene su vida privada, la extenista rusa fue fotografiada con sus hijos, vistiendo un buzo de color blanco que deja entrever su barriga.

La pareja ya tiene tres hijos pequeños. Los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años; y la menor Mary, de cinco.

Durante semanas se ha especulado sobre el embarazo de Kournikova, hasta que la revista de espectáculos confirmó la información y añadió que fuentes cercanas precisaron que la extenista está a la mitad de la gestación.

El cantante y la extenista llevan 24 años juntos. A lo largo de ese tiempo su relación ha sido marcada por el secretismo y la privacidad.

El español intérprete de 'Héroe' anunció en 2024 que no lanzará más discos, pero continuará presentándose en giras mundiales y presentando sencillos.