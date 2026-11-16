Arnold Schwarzenegger, de 79 años, recibió el reconocimiento de «abuelo más atractivo del mundo» por la revista estadounidense Woman's World.

El actor de Hollywood Arnold Schwarzenegger, de 79 años, fue elegido como el primer abuelo más atractivo del mundo por la revista estadounidense Woman's World. La distinción reconoce una faceta más personal de la estrella de cine, alejada de sus icónicos personajes de acción.

El reconocimiento forma parte de una iniciativa de la revista para destacar a abuelos que sobresalen no solo por su apariencia física, sino también por sus valores familiares, personalidad y conexión con sus seres queridos.

La revista presentará oficialmente esta distinción en su edición del 20 de noviembre de 2026, con la intención de convertirla en una celebración anual.

¿Por qué Arnold Schwarzenegger fue elegido el abuelo más atractivo?

La elección del exgobernador de California no estuvo relacionada únicamente con su físico. Según la revista, también se valoraron características como su generosidad, sentido del humor, cariño y capacidad de transmitir seguridad y afecto a su familia.

Uno de los aspectos que influyó en el reconocimiento fue la relación que mantiene con sus tres nietos, Lyla, Eloise y Ford, hijos de Katherine Schwarzenegger y del actor Chris Pratt.

Los pequeños lo llaman cariñosamente opa, palabra alemana que significa abuelo y que guarda relación con las raíces austríacas del actor.

Esta faceta familiar contrasta con la imagen que Schwarzenegger construyó durante décadas en Hollywood, donde alcanzó fama mundial con películas como Terminator, Depredador y Conan el Bárbaro.