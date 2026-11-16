El actor británico Robert Pattinson será el nuevo James Bond

El actor británico Robert Pattinson fue el elegido para convertirse en el nuevo James Bond, tomando el relevo de Daniel Craig como el espía más famoso de la ficción, anunció este lunes Amazon MGM Studios.

"Robert Pattinson interpretará el icónico papel de James Bond en la tan esperada película del estudio, marcando el inicio de una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine", declaró Amazon MGM Studios en el sitio web 007.com.

“Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto” Robert Pattinson, actor británico

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida”, dijo el actor británico en un comunicado. “Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto”.

La próxima película de Bond, que aún no tiene título, será dirigida por Denis Villeneuve, quien también dirigió a Pattinson en “Dune: Part Three”.

“Estábamos rodeados de un talento extraordinario, pero solo puede haber un 007”, dijo Villeneuve, quien añadió que Pattinson “tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo”.