Arrestan al supuesto ladrón de discos duros de Beyoncé en los que tenía música inédita

La artista fue víctima de la delincuencia en Estados Unidos, en donde le robaron discos duros.

La Policía estadounidense detuvo a un hombre como sospechoso del robo de dos discos duros de la artista Beyoncé, en los que tenía música inédita. Medios de Estados Unidos confirmaron este miércoles 17 de septiembre del 2025 la captura.

El robo ocurrió en julio pasado y después de tres meses de investigaciones, la Policía logró capturar al presunto agresor. El hombre fue identificado como Kelvin Evans, y está acusado de allanamiento de coche, con la intención de cometer un robo y violación de la libertad condicional, informó la cadena ABC News.

Pese a la captura del hombre, la Policía de Atlanta dijo a ese medio que ninguno de los discos y las maletas extraídas del coche de Beyoncé ha sido recuperado.

Dos personas del equipo de la cantante -su coreógrafo y un bailarín- denunciaron el robo en su coche de alquiler, que se produjo tras llegar a Atlanta para preparar los cuatro conciertos previstos allí de la gira Cowboy Carter.

El vehículo, según dijeron entonces medios nacionales, estaba aparcado en un garaje del Krog Street Market, en el centro de la ciudad.

El informe policial que se redactó en ese momento apuntó que alguien rompió la ventana trasera y robó dos maletas que contenían pertenencias de los denunciantes, pero también "información personal y sensible" de Beyoncé.

Entre los artículos robados había cinco discos duros con música inédita, listas de canciones de conciertos pasados y futuros y planos de grabación de uno de los espectáculos que todavía no había tenido lugar.