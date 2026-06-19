Desarticulan red de corrupción que cobraba hasta USD 10 000 para ofrecer pasaportes falsos

Funcionarios de migración fueron detenidos por ser parte de una red de corrupción.

Cinco personas fueron detenidas por ser parte de una red de corrupción que ofrecía pasaportes falsos para salir del país. Entre los detenidos hay funcionarios de Migración del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

El operativo se desarrolló la mañana de este viernes 19 de junio de 2026. Según el Ministro del Interior, John Reimberg, los miembros de esta organización cobraban entre 5 000 y 10 000 dólares por pasajero que lograban captar.

El modus operandi consistía en utilizar los pasaportes que no se entregaban a sus dueños, a otras personas, principalmente de la provincia de Tungurahua, a quienes les entregaban documentos falsos para que puedan viajar a destinos de Europa o Colombia.

Una vez que ellos llegaba a otros países enviaban los documentos a Ecuador para entregarles a otras personas. Para capturar a los involucrados se realizaron operativos simultáneos en Guayas y Tungurahua.

La investigación de este caso se inició hace nueve meses aproximadamente, indicó el ministro del Interior, John Reimberg.