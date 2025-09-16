Spotify modifica su versión gratuita para permitir reproducir canciones sin restricciones

Spotify es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo.

Una de las mayores limitaciones en la versión gratuita de Spotify fue eliminada. Los usuarios podrán utilizar la plataforma sin restricción para buscar o reproducir canciones de forma inmediata.

Quienes no pagaban Spotify Premium solo podían escuchar música en modo aleatorio y con un máximo de saltos por hora. Pero ahora, la compañía ha implementado tres nuevas funciones globales: 'Pick & Play' (elegir y reproducir), 'Search & Play' (buscar y reproducir) y 'Share & Play' (compartir y reproducir).

Los usuarios podrán elegir diversas canciones en cualquier lista de reproducción o página de álbum en la aplicación y reproducirla al instante. También, se elimina la obligación de escuchar en modo aleatorio

Asimismo, cuando un amigo o un artista comparta un enlace a una canción de Spotify, los usuarios gratuitos podrán abrirlo en el celular y escucharlo directamente. Esta funcionalidad antes estaba limitada a la versión de escritorio.

Spotify también volvió a ofrecer acceso ilimitado a las letras de las canciones para todos los usuarios. Un beneficio que solo estaba restringido para incentivar las suscripciones.

La compañía aclaró que los suscriptores que pagan por el servicio tendrán ciertos beneficios exclusivos. Entre ellos, que no serán interrumpidos poranuncios y podrán acceder a funciones avanzadas.

La compañía busca mantener los incentivos para que los usuarios no opten por otras plataformas y mantener sus ingresos por publicidad.