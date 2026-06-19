Vehículo volcado y poste caído provoca fuerte congestión en la av. Simón Bolívar

Un vehículo se volcó en la av. Simón Bolívar, en Quito

Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este viernes 19 de junio de 2026 provocó una fuerte congestión vehicular en la avenida Simón Bolívar, cerca de una universidad del sector.

Según reportes preliminares, un vehículo se impactó y terminó volcado sobre la vía. Como consecuencia del choque, un poste cayó sobre la calzada, bloqueando el carril derecho.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que fue necesario cerrar temporalmente ese carril en sentido norte-sur, para permitir las labores de retiro tanto del vehículo siniestrado como del poste derribado.

La restricción generó una fuerte congestión vehicular en la zona, con largas filas de automóviles y retrasos para quienes se movilizaban en hora pico.

Personal de tránsito acudió al lugar para coordinar la circulación y facilitar los trabajos de limpieza y habilitación de la vía. Se investigan las causas del siniestro.