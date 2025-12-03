Estos son los artistas más escuchados en el mundo, según el Spotify Wrapped 2025

El Spotify Wrapped 2025 ya se puede descargar desde la plataforma musical.

El resumen musical de 2025 está listo. Los usuarios ya pueden descargar su Spotify Wrapped y compartirlo con otros en redes sociales.

Este año Bad Bunny destronó a Taylor Swift y se ubicó en primer lugar con 19,8 millones de streams en la plataforma más popular de música.

El puertorriqueño regresó al número uno luego de que la estadounidense Taylor Swift permaneciera como líder en 2023 y 2024.

Antes Bad Bunny también encabezó el Spotify Wrapped por tres años consecutivos. Este 2025 recibió su cuarto anillo conmemorativo como reconocimiento.

Taylor Swift se ubicó en segundo lugar de la lista, pero conserva el número uno en Estados Unidos.

En tercer lugar está The Weekend, con una mezcla de pop, R&B y música electrónica, que lo mantiene entre los favoritos.

Más abajo está Drake, uno de los artistas de hip - hop y R&B más reproducidos en el mundo, según el resumen anual de Spotify.

Finalmente, Billie Eilish entró en el Top 5, mientras que su álbum “Hit me hard and soft” fue el tercero más escuchado, luego de "Un verano sin ti", del 'Conejo Malo'.

Estas son las canciones más escuchadas: