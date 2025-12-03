Bad Bunny lo vuelve a hacer y es el artista más escuchado, según el Spotify Wrapped

Bad Bunny es el artista más escuchado por cuarto año.

El Spotify Wrapped de 2025 llegó y Bad Bunny lo volvió a hacer. El reguetonero puertorriqueño encabeza la lista por cuarto año.

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 Spotify presentó su clasico resumen anual de las tendencias musicales de sus usuarios.

Bad Bunny fue el artista más escuchado del año, destronando a la estadounidense Taylor Swift. El puertorriqueño acumuló 19 800 millones de streams.

Los últimos años esta lista ha sido liderada por Swift, quien este 2025 se ubicó en segundo lugar, destronada por el reguetonero que meses antes fue elegido por Billboard como el artista latino del Siglo 21.

Bad Bunny estuvo en el primer lugar de esta lista por tres años consecutivos hasta que Taylor Swift le arrebató el puesto en los períodos 2023 y 2024.

El álbum 'Debí Tirar Más Fotos' del reguetonero es el más reproducido en el mundo. Le sigue la banda sonora de 'KPop Demon Hunters' y 'Hit Me Hard and Soft', de Billie Eilish; 'SOS Deluxe: LANA', de SZA; y 'Short n’ Sweet', de Sabrina Carpenter.

Una de las nuevas funciones de este resumen musical es el 'Wrapped Party', que permite comparar la lista personal con la de otros usuarios.

También volvió el 'Top Songs' que permite ver cuántas veces se reprodujeron las 100 canciones principales de cada usuario.