Rosalía coloca 12 de las 15 canciones de su álbum 'Lux' en el Top 50 Global de Spotify

La cantante Rosalía en su álbum 'Lux', lanzado el 7 de noviembre de 2025.

Un día después de su publicación, 12 de las 15 canciones que componen la versión digital de 'Lux', el nuevo y esperado disco de Rosalía, se han posicionado en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify, que también ha colocado a la catalana en el número 3 de artistas.

'La Perla', donde la artista catalana se desquita de un antiguo amor, es la canción más escuchada del disco, con casi 4,5 millones de reproducciones y figura en el puesto 5 del 'Top 50: Global', que lidera el 'The Fate of Ophelia' de Taylor Swift.

Además, otras dos canciones han conseguido en el codiciado Top 10, ya que el anticipo del disco, 'Berghain', con algo más de cuatro millones de reproducciones, figura en el puesto 7 y 'Reliquia', en el 10 con casi 3,7 millones de reproducciones.

Inmediatamente después, en el número 11 aparece la apertura del disco, 'Sexo, Violencia y Llantas' (3,6 millones de reproducciones) y a partir de ahí la lista sigue en riguroso orden.

'Divinize', en el puesto 14 (3,1 millones de reproducciones); 'Porcelana' en el 20 (casi 3 millones), y 'Mio Cristo Piange Diaminti' (2,7 millones) en el 23.

Un salto se produce a 'Dios Es un Stalker' (2,5 millones), que está en el 26, seguido de 'De Madrugá' (2,4 millones), para luego volver a la canción 'Mundo Nuevo', que se posiciona ya por debajo de la mitad de la tabla, en el 31 con 2,3 millones de reproducciones.

'La Yugular' (puesto 36, 2,3 millones de reproducciones) y 'La Rumba Del Perdón' (42, casi 2,2 millones) son las últimas dos canciones de la lista, que ha dejado fuera 'Sauvignon Blanc', 'Memória' y 'Magnolias', las tres con más de 1,8 millones de reproducciones.

Por otro lado, Rosalía ha subido 88 puestos de golpe para colocarse en el número 3 de artistas globales, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.

En el 'Top 50: España' Rosalía ha copado los 16 primeros espacios de la tabla, con la única interrupción de la 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', que está en el puesto 7.

Rosalía lanzó el viernes 7 de noviembre del 2025 'Lux', que en digital está compuesto por 15 canciones y 18 en su formato físico.