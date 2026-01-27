Artistas que recibirán primeros reconocimientos especiales en los Premios Lo Nuestro

Los Premios Lo Nuestro entregarán por primera vez reconocimientos especiales a varios artistas. La ceremonia se realizará el 19 de febrero de 2026, en Miami, Estados Unidos.

Los reconocimientos especiales se entregarán a Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio.

Arcángel recibirá el reconocimiento 'Premio lo nuestro ícono urbano' por ser "una de las figuras fundamentales en la historia y la evolución de la música urbana", según precisó TelevisaUnivisión.

El reguetonero estadounidense además está nominado en cuatro categorías, incluido el premio a mejor artista del año en el género urbano.

A Juanes le entregarán el 'Premio lo nuestro a la trayectoria', por su "marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión con sus raíces".

El colombiano además cuenta con dos nominaciones en los premios de este 2026.

Los Bukis recibirán el 'Premio lo nuestro legado musical', en reconocimiento a su música que "ha acompañado a generaciones enteras y forma parte esencial del patrimonio emocional de la música latina".

El 'Premio visionario de lo nuestro' será para Manolo Díaz considerado como "una figura clave detrás de innumerables carreras, canciones y momentos que marcaron la historia de la música latina".

Paola San Basilio recibirá el 'Premio lo nuestro a la excelencia' por su carrera musical que acumula más de cinco décadas con una "voz inconfundible que ha marcado la historia de la música en español".