Conservadores de EE.UU. tendrán su propio espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Donald Trump no asistirá al Super Bowl por la presentación de Bad Bunny.

La organización conservadora Turning Point USA organizó su propio espectáculo de medio tiempo para el Super Bowl, este domingo 8 de febrero de 2026.

El rechazo del presidente Donald Trump al puertorriqueño Bad Bunny no es un secreto. De hecho, el Mandatario no asistirá al Super Bowl en rechazo a la presentación del reguetonero.

En ese contexto, la plataforma conservadora fundada por en 2012 por Charlie Kirk y Bill Montgomery, anunció su propio evento que será transmitido a la misma hora.

En este evento participarán solo artistas alineados a al movimiento oficialista MAGA y se ha denominado "The All American Halftime Show".

Kid Rock será el artista principal de este evento. Lo acompañarán Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

El show será transmitido al mismo tiempo que el espectáculo de medio tiempo oficial y estará disponible en las plataformas oficiales de Turning Point USA.

También se transmitirá a través de plataformas aliadas como Daily Wire+, Real America’s Voice, TBN, CHARGE!, The National News Desk, NTD.com y OAN News.

“Es una oportunidad para que todos los estadounidenses disfruten de un espectáculo de medio tiempo sin otra agenda que celebrar la fe, la familia y la libertad”, escribió el movimiento en un comunicado.