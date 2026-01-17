Bad Bunny calienta motores para el show de medio tiempo en el Super Bowl y emociona a fans

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny calienta motores para su presentación en el show de medio tiempo en el Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

El cantante boricua publicó un video en sus redes sociales el 16 de enero de 2026 y despertó el entusiasmo de sus fanáticos alrededor del mundo.

El clip promete que "mundo bailará" el próximo 8 de febrero con su esperada presentación. Allí aparece bailando su exitoso tema 'Baile Inolvidable' junto a varias personas.

El video se difundió rápidamente y acumuló millones de reproducciones e interacciones en redes sociales. Esta sería una muestra de su presentación prevista como show estelar para el medio tiempo del Super Bowl.

Con la presentación de Bad Bunny la música latina regresará al escenario más global en el Levi's Stadium de Santa Clara (California), a las afueras de San Francisco.

Su presentación está anunciada desde septiembre por parte de la NFL, que publicó un video del Conejo Malo sentado en una portería de Football americano en una playa al atardecer.

La lista de artistas que han actuado en el Super Bowl está repleta de leyendas como The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Michael Jackson, Beyonce y Rihanna.

La cita de 2020 fue la última que tuvo a la música latina en el centro de un evento en el que los anunciantes pagan millones de dólares por colocar un comercial de 30 segundos.