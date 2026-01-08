'Explorando las maravillas de Ecuador'; Will Smith muestra parte de su recorrido por el país

Will Smith en uno de sus recorridos por la Amazonía de Ecuador para grabar dos capítulos de su mini serie.

Will Smith mostró una parte de lo que fue su recorrido en Ecuador para grabar parte de su documental ‘De Polo a Polo’. El actor estadounidense publicó un video en su cuenta de Instagram la noche de este jueves 8 de enero del 2026.

El clip inicia con un soplo de Smith ante la cámara e inmediatamente aparecen escenas de él en la Amazonía, escalando montañas y una parte de su recorrido en el Tren de la Nariz del Diablo, en Alausí.

El el documental 'Pole to Pole' el actor viaja por los siete continentes durante 100 días en un recorrido al que denominó "el viaje de su vida". Ecuador es uno de los países que visita.

"Explorando las maravillas de Ecuador y conociendo nuevos amigos", escribió Smith en la descripción del video, que alcanzó millones de reacciones y me gusta en pocos minutos.

El largometraje se estrenará el 13 de enero por National Geographic y también estará disponible en las plataformas Disney+ y Hulu.