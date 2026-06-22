Fan chino sorprende a Bad Bunny al hablarle en español durante un concierto en Alemania

Bad Bunny vive un momento inesperado durante su presentación en Düsseldorf, Alemania, cuando un fanático originario de China le habla en español desde el público.

El joven le dice: "Aprendo español por ti", una frase que sorprende al cantante puertorriqueño. Como respuesta, Bad Bunny se acerca para abrazarlo y compartir unos segundos con él. El momento queda registrado en video y rápidamente se viraliza en redes sociales.

La gira de Bad Bunny que recorre Europa

El concierto forma parte de la gira europea de Bad Bunny, con la que recorre varias ciudades del continente tras el éxito de sus recientes producciones musicales.

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La escena genera miles de reacciones entre sus seguidores, quienes destacan el impacto internacional de su música y cómo ha logrado conectar con fanáticos de distintas culturas e idiomas.

Una gira global que sigue sumando fechas

Bad Bunny inició esta etapa de su gira mundial en 2025, tras el lanzamiento de su más reciente ciclo musical, con una serie de conciertos en América Latina y Estados Unidos, donde rápidamente agotó entradas en varias ciudades.

Con el paso de los meses, el tour se extendió hacia Europa, donde el artista ha incluido presentaciones en ciudades como Alemania, consolidando una gira de carácter global que ha recorrido distintos continentes.

El recorrido continúa activo en 2026, con nuevas fechas que se siguen sumando a la agenda del artista y una respuesta masiva de sus seguidores en cada país que visita.