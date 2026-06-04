Boda de Dua Lipa: Así será su exclusiva fiesta de tres días en Sicilia

La estrella del pop Dua Lipa y el actor británico Callum Turner llegaron a Sicilia para celebrar su matrimonio con una serie de eventos privados junto a familiares y amigos.

La pareja arribó este jueves, 4 de junio del 2026, a Palermo, capital de Sicilia, donde disfrutarán tres días de festejos tras su reciente boda en Londres.

La cantante de 30 años y el actor de 36 fueron fotografiados a su llegada al Grand Hotel Villa Igiea, uno de los alojamientos más reconocidos de la ciudad.

Una boda secreta en Londres y tres días de fiesta en Italia

De acuerdo con reportes de prensa internacional, la pareja contrajo matrimonio el pasado fin de semana en una ceremonia privada y de bajo perfil realizada en Londres.

Ahora, ambos han elegido Sicilia como destino para compartir el acontecimiento con sus seres más cercanos.

Las imágenes difundidas muestran a Dua Lipa y Turner disfrutando de una jornada soleada en el hotel donde se hospedan mientras avanzan los preparativos de una celebración que reunirá a invitados provenientes de distintos países.

Invitados VIP en un exclusivo hotel de Sicilia

Dua Lipa es una de las artistas más influyentes del pop actual. A lo largo de su carrera ha obtenido tres premios Grammy y consolidó su éxito internacional con producciones como "Future Nostalgia", lanzada en 2020.

Por su parte, Callum Turner es conocido por sus participaciones en producciones de televisión y cine. Entre sus trabajos más destacados figuran la serie "The Capture" y la película "The Boys in the Boat", que lo han convertido en una figura reconocida dentro de la industria audiovisual británica.

La llegada de la pareja a Sicilia ha generado expectativa entre seguidores y medios de entretenimiento, que siguen de cerca los detalles de una de las celebraciones más comentadas del mundo del espectáculo en este 2026.