¿Qué debe hacer si no canjeó las entradas al concierto de Shakira en las fechas establecidas?

La gira de Shakira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' ha sido un éxito.

Faltan dos días para que los fans de Shakira puedan disfrutar el primer concierto de la ‘Loba’ en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La cantante colombiana tiene previsto dar tres conciertos en la capital el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre del 2025.

Para asistir a los shows de la barranquillera, la organización del evento, Feel The Club, advirtió a los asistentes que es obligatorio canjear los comprobantes de compra digitales por las entradas físicas.

De hecho se establecieron fechas y lugares específicos para el canje de las entradas, según la fecha y localidad. En Quito, del 19 al 27 de octubre; en Guayaquil, del 29 de octubre al 3 de noviembre; y en Cuenca, el 4 y 5 de noviembre.

Sin embargo, aún hay gente que no ha podido canjear sus entradas en esas fechas establecidas, por lo tanto, la empresa organizadora habilitó nuevas fechas para retirar los boletos de acceso.

“Para quienes no alcanzaron a canjear sus entradas para el concierto de Shakira, se han habilitado nuevas fechas de canje para que no te quedes fuera del evento más esperado del año”, dijo la organización en redes sociales.

En canje se realizará de 10:00 a 20:00 para todas las localidades, en las siguientes fechas y lugares:

Quito