Metro de Quito tendrá horarios extendidos durante tres días por conciertos de Shakira
La cantante colombiana se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito el 8, 9 y 11 de noviembre. Se espera miles de asistentes.
El Metro de Quito ofrecerá horarios extendidos a los asistentes al concierto de Shakira en Quito.
Municipio de Quito.
01 nov 2025 - 13:57
El Metro de Quito operará con horarios extendidos debido a los tres conciertos de Shakira en Quito el próximo 8, 9 y 11 de noviembre del 2025. Según el Municipio , el objetivo es facilitar la movilidad de los asistentes y evitar congestiones vehiculares en la capital.
La empresa informó que el sistema de transporte subterráneo operará con jornadas ampliadas hasta la 01:00 durante tres días clave:
- Sábado, 8 de noviembre: de 07:00 a 01:00
- Domingo, 9 de noviembre: de 07:00 a 01:00
- Martes, 11 de noviembre: de 07:00 a 01:00
Estos horarios especiales permitirán que los miles de fanáticos que asistirán al estadio Olímpico Atahualpa, donde se presentará la artista colombiana, puedan desplazarse de manera segura y ordenada antes y después de los espectáculos.
El Metro también anunció que contará con personal adicional en estaciones estratégicas, especialmente en Iñaquito, La Carolina y El Ejido, que se prevé sean las más concurridas.
El Municipio de Quito recomendó a los asistentes al concierto priorizar el uso del transporte público, ya que se prevén cierres parciales en las avenidas 6 de Diciembre y Naciones Unidas por el flujo peatonal en los alrededores del estadio.
La ampliación de los horarios busca facilitar el regreso a casa de quienes disfruten del espectáculo de Shakira, que regresa al país tras más de una década, en el marco de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran Tour”.
