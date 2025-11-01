Metro de Quito tendrá horarios extendidos durante tres días por conciertos de Shakira

El Metro de Quito ofrecerá horarios extendidos a los asistentes al concierto de Shakira en Quito.

El Metro de Quito operará con horarios extendidos debido a los tres conciertos de Shakira en Quito el próximo 8, 9 y 11 de noviembre del 2025. Según el Municipio , el objetivo es facilitar la movilidad de los asistentes y evitar congestiones vehiculares en la capital.

La empresa informó que el sistema de transporte subterráneo operará con jornadas ampliadas hasta la 01:00 durante tres días clave:

Sábado, 8 de noviembre: de 07:00 a 01:00

de Domingo, 9 de noviembre: de 07:00 a 01:00

de 07:00 a 01:00 Martes, 11 de noviembre: de 07:00 a 01:00

Estos horarios especiales permitirán que los miles de fanáticos que asistirán al estadio Olímpico Atahualpa, donde se presentará la artista colombiana, puedan desplazarse de manera segura y ordenada antes y después de los espectáculos.

El Metro también anunció que contará con personal adicional en estaciones estratégicas, especialmente en Iñaquito, La Carolina y El Ejido, que se prevé sean las más concurridas.

El Municipio de Quito recomendó a los asistentes al concierto priorizar el uso del transporte público, ya que se prevén cierres parciales en las avenidas 6 de Diciembre y Naciones Unidas por el flujo peatonal en los alrededores del estadio.

La ampliación de los horarios busca facilitar el regreso a casa de quienes disfruten del espectáculo de Shakira, que regresa al país tras más de una década, en el marco de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran Tour”.