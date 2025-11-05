Este sería el repertorio para los conciertos de Shakira en Ecuador el 8, 9 y 11 de noviembre
Shakira fue premiada por la gira más taquillera de una artista femenina tras 64 conciertos del tour 'Las mujeres ya no lloran'.
Shakira dará tres conciertos en Ecuador como aprte e su gira 'Las mujeres ya no lloran'.
05 nov 2025 - 11:02
¡Falta poco! Los conciertos de Shakira en Quito están cerca. La cantante barranquillera se presentará en el estadio Olímpico Atahualpa el 8, 9 y 11 de noviembre de 2025.
Tras más de 60 conciertos en el mundo, la 'Loba' fue galardonada con el premio Billboard Global Touring Icon Award, por su gira 'Las mujeres ya no lloran', como la más taquillera de una artista mujer.
La intérprete de 'La tortura' arrancó su gira mundial en febrero de 2025 en Engenhão, en la ciudad de Río de Janeiro. Se prevé que su tour termine el 28 de diciembre en Hollywood, Estados Unidos.
El concierto de Shakira es uno de los más esperados en Ecuador. Miles de entradas se agotaron en horas para las tres fechas de conciertos.
Con base en los conciertos previos, esta es una lista de lo que podría ser el repertorio de Shakira en sus shows en la capital ecuatoriana:
- La Fuerte
- Girl Like Me
- Las de la intuición / Estoy aquí
- Empire
- Te felicito
- TQG
- Don't Brother
- Hips dont lie
- Monotonía
- Chantaje
- Copa Vacía
- La bicicleta
- Acróstico
- Soltera
- Cómo, dónde y cuándo
- Última
- Ojos así
- Pies descalzos, sueños blancos
- Suerte
- Antología
- Día de enero
- Waka Waka
- Bzrp Music Sessions #53
