Este sería el repertorio para los conciertos de Shakira en Ecuador el 8, 9 y 11 de noviembre

Shakira dará tres conciertos en Ecuador como aprte e su gira 'Las mujeres ya no lloran'.

¡Falta poco! Los conciertos de Shakira en Quito están cerca. La cantante barranquillera se presentará en el estadio Olímpico Atahualpa el 8, 9 y 11 de noviembre de 2025.

Tras más de 60 conciertos en el mundo, la 'Loba' fue galardonada con el premio Billboard Global Touring Icon Award, por su gira 'Las mujeres ya no lloran', como la más taquillera de una artista mujer.

La intérprete de 'La tortura' arrancó su gira mundial en febrero de 2025 en Engenhão, en la ciudad de Río de Janeiro. Se prevé que su tour termine el 28 de diciembre en Hollywood, Estados Unidos.

El concierto de Shakira es uno de los más esperados en Ecuador. Miles de entradas se agotaron en horas para las tres fechas de conciertos.

Con base en los conciertos previos, esta es una lista de lo que podría ser el repertorio de Shakira en sus shows en la capital ecuatoriana: