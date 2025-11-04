¡Las mujeres facturan!; Shakira premiada por la gira latina más taquillera de una mujer

Shakira aún no termina su gira y ya recibe premio por el tour más taquillero de una mujer.

¡Shakira sigue facturando! La cantante colombiana fue premiada con el Billboard Global Touring Icon Award por su exitosa gira 'Las mujeres ya no lloran', que estará en Ecuador entre el 8 y 11 de noviembre de 2025.

La barranquillera recibió el premio en el marco de la Cumbre de Música en Vivo de Billboard 2025, celebrada el lunes 3 de noviembre en West Hollywood, California, Estados Unidos.

Shakira recibió el premio por el éxito de su gira junto a su equipo de bailarines y producción. El reconocimiento lo entregó Marty Hom, su director de gira.

Visiblemente emocionada Shakira agradeció a todo su equipo por el apoyo para el éxito de sus conciertos que arrancaron en febrero, como parte de su séptima gira mundial en estadios.

La intérprete de 'Estoy aquí' recibió la estatuilla tras bambalinas durante los ensayos de su último concierto en Cali, Colombia.

Solo las primeras 64 fechas, de 82 previstas, han logrado recaudar 327,4 millones de dólares. Se han vendido 2,5 millones de entradas, según Billboard Boxscore.

“Jamás pensé, ni en mis sueños más locos, que llenaría todos los estadios. Es increíble y motivador a la vez; siento que apenas estoy comenzando mi carrera, y es una locura porque ya han pasado 30 años", dijo Shakira.

La artista barranquillera logró que su gira 'Las mujeres ya no lloran' sea reconocida como la más taquillera de una mujer de la historia. Su recaudación se ubica detrás de la Luis Miguel de 2023 - 2024, en la que se recaudaron 409,5 millones de dólares.