Carlos Rivera cancela conciertos en Quito y Guayaquil; próximas fechas

El cantante mexicano Carlos Rivera en uno de sus conciertos.

Debido a una cirugía de sus cuerdas vocales, el cantante Ricardo Rivera anunció la cancelación de sus dos conciertos en Ecuador. Lo dio a conocer a través de un video en su cuenta de Instagram, la noche del miércoles 14 de octubre de 2026.

Los shows estaban previstos para el 5 y 7 de noviembre de este año en las ciudades de Quito y Guayaquil, respectivamente.

Según lo contado por el mismo Carlos Rivera, padece un problema en su cuerda vocal izquierda, "llevo unos meses un tanto complicados, nunca me ha pasado en mi vida". Y añadió que se trata de una cirugía menor.

Rivera, que no dejó de cantar luego de que le diagnosticarán la lesión, contó durante los últimos 15 días estuvo prohibido de hablar, por la cual también canceló los conciertos en Colombia, El Salvador y Guatemala.

El mexicano de 40 años espera volver a los escenarios luego de su intervención, prevista para mediados de noviembre.

Él mismo anunció las nuevas fechas para los conciertos en Ecuador:

Quito : 27 de mayo de 2027

: 27 de mayo de 2027 Guayaquil: 29 de mayo de 2027

Carlos Rivera resaltó que en sus 25 años de carrera musical no ha cancelado un concierto, pero esta situación "se escapa de mis manos y mis posibilidades", dijo.