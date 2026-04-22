Carlos Vives y Juan Luis Guerra se unen por primera vez en tema que honra a García Márquez

El cantante colombiano Carlos Vives presentó su nuevo sencillo 'Buscando el mar', una colaboración con el dominicano Juan Luis Guerra que rinde tributo a Gabriel García Márquez y toma como inspiración 'Cien años de soledad'.

La canción retoma la historia del mítico pueblo de Macondo para transformarlo en un relato musical sobre la búsqueda, la nostalgia y la libertad.

Un homenaje al Nobel colombiano

El tema fue creado por Carlos Vives, Carlos Gardel y Hugo Huertas como un homenaje al Nobel colombiano, utilizando la figura de un personaje que anhela llegar al mar como metáfora de libertad.

La propuesta combina ritmos caribeños y pop con una instrumentación que incluye percusiones, guitarras y piano.

"Durante la construcción de la canción surgió la intención de trabajar con el maestro Juan Luis Guerra, a quien se le envió la idea, la cual fue recibida con entusiasmo", dijo Vives.

El tema llega junto con su video

La canción, que inicialmente llevaba el nombre 'La ciénaga del tiempo', evolucionó a 'Buscando el mar' tras la incorporación de Guerra, quien propuso el nuevo título.

El tema también tiene un valor emocional especial para Vives, ya que incluye la última interpretación de acordeón de Egidio Cuadrado, antes de su fallecimiento.

El lanzamiento llega acompañado de un video que combina imágenes del pasado y presente de ambos artistas junto con la letra de la canción.