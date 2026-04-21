Estreno de 'Michael': Lo que cuenta y lo que omite el biopic del Rey del Pop

'Michael' explora el dilema de Michael Jackson entre su familia y su arte

La vida de Michael Jackson vuelve a la pantalla grande con Michael, una película biográfica que explora sus inicios, su fama y los conflictos personales que marcaron su camino.

Dirigida por Antoine Fuqua, la cinta generó expectativa a nivel mundial y en Ecuador los fans del Rey podrán verla desde este jueves 23 de abril en cines.

Pero no todo está en pantalla: estos son los detalles clave que debes conocer antes de entrar a verla.

Una historia centrada en sus primeros años

El filme se enfoca en la etapa inicial del artista, desde su infancia con los The Jackson 5 hasta su salto como solista.

Aquí se muestra cómo pasó de ser un niño prodigio a convertirse en una estrella global.

La narrativa llega hasta 1988, en plena gira de su álbum Bad, uno de los momentos más altos de su carrera.

Lo que no verás en la película

Aunque aborda momentos clave, la película evita algunos de los episodios más polémicos de su vida.

No se incluyen las acusaciones que surgieron en los años 90 ni otros aspectos personales que generaron controversia.

Esto ha generado debate, ya que el enfoque del filme está en su talento, su lucha interna y su relación con la fama, más que en los escándalos.

El accidente que cambió su vida

Uno de los momentos más impactantes que sí aparece es el accidente durante la grabación de un comercial de Pepsi en 1984, donde sufrió quemaduras en la cabeza.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, tanto en lo físico como en lo emocional, y es retratado como un punto de quiebre en la historia.

Jaafar Jackson: el reto de interpretar a una leyenda

El encargado de dar vida al artista en su juventud es Jaafar Jackson, quien además es su sobrino.

Su interpretación ha llamado la atención por el nivel de detalle en movimientos y gestos.

Para lograrlo, pasó por un intenso entrenamiento físico y actoral. Incluso sufrió lesiones durante los ensayos al intentar replicar los icónicos pasos de baile de su tío.

Una relación familiar compleja

La película también muestra la difícil relación con su padre, Joseph Jackson, quien tenía un estilo de crianza estricto y exigente.

En contraste, su madre, Katherine Jackson, aparece como una figura de apoyo y contención en medio de la presión familiar.

Escenarios reales y detalles fieles

Uno de los puntos fuertes del filme es su nivel de realismo. Se utilizaron locaciones originales como la casa familiar en Encino y espacios icónicos ligados a su carrera.

Esto ayuda a recrear momentos históricos con mayor fidelidad, conectando al espectador con la época y el entorno del artista.

Un retrato más humano del ídolo

Más allá del espectáculo, la película busca mostrar a un Michael Jackson más vulnerable. Un artista dividido entre su familia, su carrera y su deseo de libertad.

El resultado es un retrato que intenta ir más allá del mito para mostrar a la persona detrás del ícono.