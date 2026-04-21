Magneto y Mercurio reprograman sus conciertos en Ecuador por toque de queda

Los conciertos de Magneto y Mercurio serán reprogramados debido al toque de queda que regirá del 3 al 18 de mayo en nueve provincias.

Las bandas musicales mexicanas tenían previstos sus shows los días 15 y 16 de mayo, en Quito y Guayaquil, respectivamente, a partir de las 20H00.

Ahora las presentaciones quedan de la siguiente manera:

Quito : Plaza de Toros, 15 de mayo de 2026 desde las 19H00.

: Plaza de Toros, 15 de mayo de 2026 Guayaquil: Coliseo Voltaire Paladines Polo, 16 de mayo de 2026 desde las 18H00.

En el comunicado, los organizadores reiteran que ambos conciertos se mantienen en sus fechas previstas, y que solo se modificaron las horas de inicio.

Así los fanáticos de los grupos, que traerán su gira "Un amor que no termina", podrán disfrutar de éxitos como Vuela vuela, Enamoradísimo, Para siempre, Bye bye, entre otros.