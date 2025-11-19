¿Por qué se celebra el Día del Hombre? Todo lo que debes saber de esta conmemoración

El Día del hombre se celebra cada 19 de noviembre a nivel interncioneal y esto es todo lo que debes saber sobre este día.

Hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, se conmemora el Día del Hombre, una fecha incorporada progresivamente en la agenda internacional desde finales del siglo XX.

Aunque no cuenta con la misma trayectoria que otras efemérides, su presencia ha crecido a nivel internacional buscando promover información sobre temas vinculados al bienestar masculino.

El origen contemporáneo de esta celebración data de 1992 en Estados Unidos por Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Musiri - Kansas City y popularizado desde el año 1999.

Fundamentos del Día del Hombre

Durante sus sesiones de trabajo en 2008 - 2009 el Comité Directivo del Día Internacional del Hombre acordó establecer seis objetivos centrales que funcionaran como guía para futuras celebraciones y garantizaran la coherencia de la fecha en distintos países.

Estos lineamientos, conocidos como los seis pilares del Día Internacional del Hombre son:

Promover modelos masculinos positivos

Celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad

Centrarse en la salud y el bienestar de los varones

Destacar la discriminación hacia los hombres

Mejorar las relaciones interpersonales de género y promover la igualdad de género.

Crear un mundo más seguro y mejor

Desde su establecimiento, el Día del Hombre ha buscado poner atención en temas como la salud física y emocional, educación y la participación activa en la vida familiar y social.

En varios países, instituciones públicas y privadas desarrollan actividades que incluyen conferencias, talleres, campañas de información y espacios de reflexión orientados a la masculinidad.

Estos encuentros buscan aportar perspectivas actuales que permitan comprender cómo se han transformado los roles y las dinámicas masculinas en distintos entornos.

Además, la fecha funciona como un punto de partida para analizar cambios culturales y revisar prácticas sociales asociadas a la experiencia de los hombres en la vida cotidiana.