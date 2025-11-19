Así fue el desfile de Nadia Mejía con un traje de piquero de patas azules en el Miss Universo

Nadia Mejía desfiló con un traje de piquero de patas azules en el Miss Universo.

Nadia Mejía brilló una vez más en el Miss Universo. La ecuatoriana desfiló en la gala de Traje Típico la tarde de este miércoles 19 de noviembre de 2025, hora de Tailandia.

La ecuatoriana hizo su aparición con un brillante traje de plumas doradas y blancas. Usando botas largas de color azul representó a un piquero de patas azules, tradicional de Ecuador.

Este traje fue completado con una máscara gigante con el rostro del ave. Fue diseñado por Miguel Panus y Mejía y realizado por un diseñador tailandés.

El piquero de patas azules es un ave típica de las islas Galápagos y algunas zonas de la costa ecuatoriana. Así la Miss Universo Ecuador representó la biodiversidad del país.

El desfile de trajes típicos es una de las fases finales del certamen de belleza. Aún quedan las competencias en traje de baño, vestido de noche y entrevista privada.

120 candidatas del Miss Universo 2025 desfilaron con sus mejores galas. Las concursantes se presentaron en orden alfabético según el país al que representan.

Con esta gala se cumple la etapa más importante, que permitirá definir el Top 30 para la final del concurso de belleza más importante del mundo.