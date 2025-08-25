¿Fan de Gustavo Cerati? Teleamazonas regala entradas para este homenaje sinfónico

El argentino Braian Tolenti, vocalista de la Banda Argentina el Cuarto Soda –banda tributo oficial a Soda Estéreo–, dará vida a la voz y las canciones de Cerati.

¿Eres fan de Gustavo Cerati y quieres estar en el tour “CERATI SINFÓNICO”? Teleamazonas te regala entradas para ser parte de este evento que reunirá a más de 50 artistas en escena. Serán tres ganadores de dos entradas cada uno.

Para ser parte del concurso, llena tus datos personales y de contacto en el siguiente formulario y listo, ya estás participando. El evento será el viernes 29 y sábado 30 de agosto del 2025, a las 20:00, en el Teatro San Gabriel, en Quito.

Cargando…

“CERATI SINFÓNICO” es una puesta en escena que une la fuerza del rock con la majestuosidad de la Orquesta Sinfónica Victoria.

El evento será un viaje sensorial que trascenderá el tiempo y revivirá los himnos que marcaron generaciones. Temas como ‘De música ligera’, ‘Crimen’, ‘Adiós’ resonarán cada noche.

Más de 50 músicos en escena de la Orquesta Sinfónica Victoria rendirán un Homenaje sinfónico a Gustavo Cerati Cortesía

El argentino Braian Tolenti, vocalista de la Banda Argentina el Cuarto Soda –banda tributo oficial a Soda Estéreo–, será el encargado de dar vida a la voz y las canciones de Cerati.

Las entradas están disponibles en la plataforma Buen Plan con los siguientes valores: