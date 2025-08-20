El mexicano Cristian Castro dará dos conciertos en Ecuador como parte de su gira 'Hits tour 2025'

El ícono de la balada romántica, Cristian Castro, confirmó su regreso a Ecuador para deleitar a su público con dos presentaciones en las que podrán escuchar sus más grandes éxitos, como parte de su gira 'Hits tour 2025'.

La gira del cantante mexicano hará escala en Guayaquil el viernes 17 de octubre y en Quito el sábado 18 de octubre, según informó la promotora JM Promociones, a través de sus redes sociales.

Con más de tres décadas de trayectoria, Castro, hijo de la actriz Verónica Castro, es conocido por grandes temas como ‘Ángel’, ‘Hasta que me olvides’ y ‘He venido a pedirte perdón’.

El intérprete de 50 años es un referente de la balada y el pop latino desde los años 90 quien ha obtenido múltiples reconocimientos internacionales. Por ejemplo, obtuvo tres premios Billboard a la Canción del Año y nominaciones a los Grammy.

El cantante Cristian Castro regresa a Ecuador tras su última visita en 2022. En esa ocasión se presentó en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

Ecuador no será el único país que visite, también se presentará en Perú y otros países de la región en la segunda mitad del 2025.