'Mi bebé crece bien y sano'; chef 'Caro' Sánchez comparte fotos de cómo avanza su embarazo

Carolina Sánchez, chef ecuatoriana ganadora de una estrella Michelín, compartió este miércoles 16 de julio del 2025 nuevas fotografías que muestran el avance de su embarazo. La jurado de MasterChef Celebrity Ecuador reveló más detalles de esta nueva experiencia, que anunció dos días atrás.

"Quiero agradecer a tanta tanta gente linda (...) sabía que les iba a sorprender pero no sabía de toooodo el cariño que iba a recibir". Con estas palabras 'Caro' se mostró conmovida y agradecida por los mensajes y consejos que ha recibido para ella, su esposo Iñaki y su bebé.

La chef confirmó que tiene 15 semanas de embarazo y que esperó "un tiempo pruedente" para confirmar la noticia. "Mi bebé está creciendo bien y sano, y cada revisión y ecografía que tengo me saca mil lágrimas de alegría, me encanta ver como se va formando poco a poco dentro de mí", dijo en su cuenta de Instagram.

La cuencana de 39 años puso varias fotografías en la publicación, y también contó algunos estragos que atraviesa. Mencionó, por ejemplo, cambios en su alimentación y antojos que tuvo desde las primeras semanas.

"Las náuseas me acompañaron desde el día uno (...) lo que más quería las primeras semanas eran sopas, extrañaba todas las sopas de mi mami. Y también me moría de ganas de pasta con tomate. Lo que si no podía ver eran los postres", compartió Carolina Sánchez.

La chef 'Caro' dijo que los estragos más fuertes disminuyeron y con los consejos de sus conocidos y seguidores ha podido enfrentarlos de mejor manera. "Tengo mucha más energía, dicen que este segundo trimestre es el mejor así que lo estoy viviendo al máximo y disfrutando cada día".