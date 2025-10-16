Startup ecuatoriana gana tercer lugar en competencia global en Dubái

Aerialoop, la startup ecuatoriana especializada en logística aérea mediante drones, obtuvo el tercer lugar, tras competir entre las 175 startups seleccionadas para presentar su pitch en vivo, de las cuales solo 10 llegaron a la final.

La Cancillería de Ecuador destacó que este premio deja el nombre del país en alto con una destacada participación en Expand North Star Dubái 2025, el evento de emprendimiento y tecnología más grande del mundo.

El galardón se obtuvo en el evento Supernova Challenge Pitch Competition donde más de 2 000 startups internacionales postularon para hacerse con el galardón.

Además, el Gobierno destacó que gracias a la articulación interinstitucional entre el sector público y privado, el país logró contar con un pabellón nacional con presencia de 20 empresas.

Durante este evento, las empresas ecuatorianas tuvieron la oportunidad de conectar con inversionistas, actores del ecosistema global y potenciales aliados comerciales del Medio Oriente, Asia y Europa, abriendo nuevas oportunidades para la internacionalización del sector tecnológico ecuatoriano.