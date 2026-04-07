Así fue el largo eclipse solar que pudo observar la tripulación del Artemis II en la Luna

Los cuatro astronautas de Artemis II pudieron observar un eclipse solar total mientras orbitaban la Luna, el lunes 6 de abril del 2026.

El eclipse, de unos 53 minutos de duración e invisible desde la Tierra, se vio desde la nave Orión, desde donde perdieron la comunicación con el planeta.

La NASA había advertido que la tripulación de Artemis II iba a experimentar su propio eclipse solar, cuando se perdiera temporalmente la comunicación con la cápsula.

Los astronautas Christina Koch, Victor Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman, quienes están haciendo historia con el regreso humano a la órbita lunar en más de 50 años, pudieron observar el eclipse así como lo hicieron en su momento astronautas del programa Apolo.

El eclipse solar total, unas siete veces más duradero que los vistos desde la Tierra, fue la oportunidad para realizar otro tipo de observaciones.

"Los astronautas lo pudieron experimentar debido a su posición única alrededor de la Luna", explicó a EFE una experta de la NASA.

El eclipse permitió que la tripulación aproveche la oportunidad para analizar la corona solar y la atmósfera más externa del Sol.

Además, una vez que el Sol quedó completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación buscó destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.

Artemis II concluyó, el lunes 7 de abril de 2026, con el periodo de observación lunar, la etapa crucial de la misión y en la que en menos de siete horas marcó varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio y la observación de la cara más oculta de la Luna.

Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos, por lo que esperan abandonar, este martes 7 de abril, la esfera de influencia de la Luna para volver a la Tierra el viernes 10 de abril de 2026.