'Son un espectáculo frecuente'; astronauta capta en video una aurora boreal desde el espacio

Las auroras boreales son un espectáculo que pocos han disfrutado desde el espacio

Un espectáculo desde el espacio fue presenciado por la astronauta de la NASA, Zena Cardman. La comandante de la misión Crew-11 captó en video la vista de las auroras boreales el 17 de noviembre del 2025.

El clip se difundió de forma masiva en redes sociales, despertando la curiosidad de científicos y amantes de la Astronomía. "Todavía no he visto auroras boreales desde abajo, pero aquí arriba son un espectáculo frecuente", escribió Cardman.

En la grabación pueden identificarse un arco verde brillante junto a varias ondas de luz desplegándose sobre la Tierra. También se ve un resplandor rojizo en el horizonte y debajo las ciudades.

Las auroras boreales son uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Este fenómeno se produce cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con el campo magnético de la Tierra.

Estas partículas son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos. Cuando alcanzan la atmósfera de la Tierra chocan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno, generando electrones que al liberarse devuelven la energía adquirida en forma de luz.

Esta luz puede producirse con distinta intensidad y longitud de onda que modifica el color de la luz que se observa a simple vista.