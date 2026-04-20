Astronauta registra impresionante puesta de sol desde el espacio con un celular

Imagen de la Tierra y la Luna desde Artemis II

Un grupo de astronautas compartió imágenes de una puesta de sol captada desde el espacio, destacando la claridad de la toma realizada con un teléfono móvil sin edición ni recortes.

El video fue registrado desde una de las ventanas de la estación, mostrando un ángulo único del planeta y el horizonte terrestre.

Captura desde la órbita

El astronauta Don Pettit explicó que utilizó un iPhone con zoom de 8x para capturar la imagen, logrando un resultado similar a la percepción del ojo humano.

Mientras tanto, Christina Koch trabajaba en la captura de secuencias fotográficas con una cámara profesional y lente de 400 mm.

Trabajo en equipo en el espacio

Otros tripulantes, como Victor Glover y Jeremy Hansen, observaron el fenómeno desde distintos puntos de la estación.

La escena también permitió captar la Luna en el encuadre, aunque de forma tenue.

Una vista única

La imagen, que no ha sido editada, muestra una perspectiva poco común de la Tierra y su atmósfera.

El registro se suma a las capturas que evidencian cómo la tecnología móvil también permite documentar fenómenos desde el espacio con alta calidad.