Astronautas de Artemis II: "Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo"

Los astronautas de la misión Artemis II regresaron sin problemas a la Tierra.

Los astronautas de Artemis II de la NASA, la primera misión que alcanzó la órbita de la Luna en más de medio siglo, destacaron, este jueves 16 de abril de 2026, que están impactados por las muestras de apoyo que han recibido.

"Cuando volvimos a casa, nos quedamos impactados por la efusión global de apoyo, por ese sentimiento de orgullo y de pertenencia hacia la misión", dijo el astronauta Reid Wiseman, en una conferencia de prensa.

"Creo que al principio eso era lo que los cuatro queríamos. Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo", agregó.

Detalles no revelados tras la expedición

Los cuatro tripulantes de Artemis II, Wiseman, Christina Koch y Victor Glover y Jeremy Hansen rememoraron las partes más destacadas de su expedición, que los convirtió en los primeros humanos desde 1972 en orbitar la Luna.

Aunque varios de ellos admitieron que todavía tienen dificultades para procesar lo que vivieron en los diez días de misión, que amerizó el pasado viernes en el océano Pacífico.

Glover afirmó que ha estado "intentando vivir en una especie de agujero, desconectado de las redes y las noticias" desde el regreso a la Tierra, mientras que Koch confesó que aún piensa que está flotando en el espacio.

Artemis II impulsó las próximas misiones espaciales

El reacondicionamiento suele durar 45 días, según Glover, un proceso que explicó que es idéntico al que viven los astronautas que regresan de la Estación Espacial Internacional.

El astronauta además recordó uno de los momentos de mayor adrenalina: el reingreso a la atmósfera, que duró casi catorce minutos y alcanzaron velocidades cercanas a los 40.000 kilómetros por hora durante la caída libre.

Artemis II tuvo el objetivo de impulsar las próximas misiones del Programa Artemis, que busca alunizar dos veces en 2028, mientras la agencia espacial avanza simultáneamente en los planes de construcción de una base en la Luna.