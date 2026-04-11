Así fueron los seis momentos que marcaron el viaje a la Luna de Artemis II

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA sobrevuela la Luna (Transmisión oficial)

La misión Artemis II de la NASA marcó el regreso del ser humano a la órbita de la Luna tras más de medio siglo, pero también completó otros hitos durante sus diez días de duración.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochy y Jeremy Hansen también tuvieron la fortuna de ver un eclipse solar total mientras orbitaban el satélite.

Aunque la misión tuvo momentos delicados, como los dos meses de retraso en el lanzamiento, y los problemas de funcionamiento del inodoro, hizo historia como la primera en viajar a la Luna desde la del Apolo 17 en 1972.

El inicio del viaje

El lanzamiento de Artemis II al espacio tuvo lugar el 1 de abril de 2026 desde Cabo Cañaveral, en Florida, después de retrasos por problemas técnicos que obligaron a posponer dos meses el despegue.

El cohete elegido para la misión fue el Space Launch System (SLS) de la NASA, el más grande y potente que posee la agencia espacial, que despegó con la tripulación a bordo de la cápsula Orión.

Una espera de 25 horas

La nave Orión, ya desacoplada del cohete, no se dirigió directamente hacia la Luna, sino que pasó 25 horas en la órbita terrestre mientras aguardaba que los expertos dieran la luz verde para iniciar su camino al satélite terrestre.

Antes de aprobar la maniobra de inyección translunar que propulsó a los astronautas, los ingenieros verificaron que los paneles solares se encontraran desplegados y que el resto de sistemas funcionaran correctamente.

Los problemas con el inodoro

El protagonista inesperado de la misión fue el retrete de la Orión, que comenzó a fallar poco después del lanzamiento, pese a tratarse de una inversión de USD 23 millones.

El inodoro tuvo dificultades con el sistema de evacuación de aguas residuales, en particular en la parte relacionada con la orina. Los astronautas recurrieron a alternativas similares a pañales para adultos.

El sobrevuelo y la cara oculta de la Luna

La cápsula Orión llegó al área de influencia de la Luna, cuando pasa a estar dominada por su fuerza de la gravedad más que por la de la Tierra. Los astronautas forografiaron la superficie lunar.

Uno de los momentos críticos de la misión tuvo lugar cuando la nave perdió durante cuarenta minutos el contacto con el centro de control mientras pasaba por la cara oculta de la Luna.

Un eclipse solar

Ese mismo día, los astronautas observaron un eclipse solar total de 53 minutos de duración, invisible para la Tierra, que aprovecharon para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.

Además, buscaron destellos de impacto, polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas, cuando el Sol quedó completamente oculto.

Amerizaje exitoso

El final de la misión llegó a las 20:07 hora del este de EE.UU., cuando el módulo de tripulación de la Orión amerizó en el océano Pacífico y los cuatro astronautas fueron rescatados por la Marina de ese país.

El escudo térmico, que tuvo que resistir temperaturas estimadas en hasta unos 2.760 grados centígrados, cumplió su labor durante la reentrada y permitió la vuelta a la Tierra de los astronautas.