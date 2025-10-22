¿Por qué el 29 de octubre es fecha clave para el cometa interestelar 3I/Atlas?

La aparición del cometa 3I/Atlas alimentó teorías de su origen artificial.

El cometa 3I/Atlas estará en su punto más cercano al sol el próximo 29 de octubre de 2025.

El extraño objeto interestelar estará ese día a aproximadamente 210 millones de kilómetros del sol. Su acercamiento permitirá un aumento significativo en su actividad, por lo que podría liberar más gas y polvo.

El extraño objeto interestelar estará ese día a aproximadamente 210 millones de kilómetros del sol. Su acercamiento permitirá un aumento significativo en su actividad, por lo que podría liberar más gas y polvo.

Este evento es clave. Su cercanía con el sol podría podría determinar su composición y origen exacto.

El cometa 3I/Atlas fue descubierto el 1 de julio y descrito por la NASA como un cuerpo celeste proviniente de fuera del sistema solar.

Sin embargo, científicos como Avi Loeb, profesor de la universidad de Harvard, han calificado al objeto como una "nave alienígena hostil", como parte de un "ejercicio pedagógico".

Aunque no existe evidencia real que respalde a esa teoría, solo se conoce que se trata del tercer objeto interestelar que ha ingresado a nuestro sistema solar en la historia del Planeta.

Este objeto tiene una masa de alrededor de 33 000 millones de toneladas y un núcleo de al menos 5 kilómetros.

El cometa avanza por el sistema solar a 210 000 km/h y no se ve afectado por la gravedad del Sol.