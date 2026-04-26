Colombia: Indígenas piden que nadie extraiga los recursos naturales de sus territorios

Policías y militares realizan controles en una zona minera de la Amazonía.

Indígenas de más de 100 comunidades del mundo pidieron en Colombia, donde se celebra la Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que nadie extraiga los recursos naturales de sus territorios.

Los representantes de comunidades de África, América, Asia y Oceanía participan en la pre-asamblea de pueblos, ruta indígena que contará con la participación, entre otros, del presidente colombiano Gustavo Petro.

Pueblo profundizan en los problemas de la extracción

"Los pueblos indígenas del mundo (...) hemos hecho unos reclamos históricos, como es la no extracción de los recursos naturales de nuestros territorios", dijo el secretario de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Óscar Daza.

El líder indígena, quien hace parte del pueblo Karebaju recordó que los combustibles fósiles han "impactado y traído muchas consecuencias, muchos problemas" a las regiones que habitan.

"Como pueblos indígenas queremos que de alguna manera esas luchas históricas se vean reflejadas y recogidas aquí por los diferentes Estados. Estamos reunidos entre diferentes pueblos indígenas", explicó.