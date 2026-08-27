Eclipse lunar de agosto 2026 en Ecuador: hora exacta y cómo ver la Luna roja este jueves 27

Los ecuatorianos podrán ver un eclipse parcial de luna este jueves 27 de agosto.

La luna llena de agosto llega acompañada de un eplipse parcial. El fenómeno astronómico se verá en el cielo ecuatoriano la noche de este jueves 27 de agosto de 2026, informó el Observatorio Astronómico de Quito.

El evento será visible desde todo el territorio continental y Galápagos, siempre que las condiciones meteorológicas permitan ver el cielo. El Observatorio Astronómico señala que no será necesario utilizar telescopios ni equipos especiales para apreciarlo.

El fenómeno comenzará a las 20:23 y se extenderá hasta las 02:01 del viernes 28. El momento más esperado llegará a las 23:12, cuando aproximadamente el 93% del disco lunar estará dentro de la umbra, la región más oscura de la sombra que proyecta la Tierra.

Por la alta cobertura, aunque técnicamente se trata de un eclipse parcial, gran parte de la Luna podría adquirir tonalidades rojizas u oscuras.

¿A qué hora ver el eclipse lunar en Ecuador?

Estas son las horas previstas para cada etapa del eclipse:

20:23: comienza el eclipse penumbral.

comienza el eclipse penumbral. 21:33: comienza el eclipse parcial.

comienza el eclipse parcial. 23:12: máximo del eclipse.

máximo del eclipse. 00:51: termina el eclipse parcial.

termina el eclipse parcial. 02:01: finaliza el eclipse penumbral.

Por lo tanto, quienes no quieran permanecer despiertos durante todo el fenómeno pueden buscar la Luna alrededor de las 23:00 del jueves para observar una de sus fases más llamativas.

¿Dónde se podrá ver el eclipse en Ecuador?

El eclipse será visible desde todo Ecuador continental y Galápagos. La posibilidad de observarlo dependerá principalmente de que el cielo permanezca despejado.

En Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y otras ciudades no será necesario desplazarse hacia un punto geográfico específico. Sin embargo, es recomendable buscar un lugar con poca contaminación lumínica y sin edificios, árboles u otros obstáculos que dificulten observar el cielo.

El eclipse también será visible en amplias regiones de América, Europa, África y parte de Asia occidental.

¿Se verá una Luna roja?

La Luna podría presentar una tonalidad rojiza, cobriza o café oscuro durante las fases más avanzadas del eclipse.

Esto ocurre porque, durante un eclipse lunar, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.

Según explica la NASA, la atmósfera dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda azules, mientras que la luz roja y anaranjada consigue atravesarla y llegar hasta la Luna.

Es un fenómeno similar al que produce los colores rojizos de los amaneceres y atardeceres.

¿Se necesitan lentes especiales para ver el eclipse?

A diferencia de un eclipse solar, observar un eclipse lunar directamente no representa un riesgo para los ojos.

El fenómeno puede apreciarse a simple vista. Binoculares o telescopios únicamente permitirán observar con mayor detalle la superficie lunar y el avance de la sombra.

Para fotografiarlo con un celular es recomendable utilizar un trípode o mantener el dispositivo estable y evitar abusar del zoom digital.

Una de las particularidades del eclipse de agosto de 2026 será su magnitud. En el momento máximo, alrededor del 93% de la Luna ingresará en la umbra terrestre, por lo que únicamente una pequeña fracción permanecerá directamente iluminada por el Sol.

El fenómeno completo tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos, aunque la fase parcial más evidente se extenderá durante poco más de tres horas.