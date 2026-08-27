Camión con cebollas fue saqueado en Huaquillas durante operativo contra el contrabando

Saquean un camión de cebollas en Huaquillas tras agredir a militares en operativo anticontrabando

Un camión cargado con sacos de cebolla fue saqueado durante un operativo de las Fuerzas Armadas contra el contrabando en Huaquillas, provincia de El Oro.

La intervención terminó en medio de momentos de tensión, luego de que varias personas se llevaran por completo la carga del vehículo. Los militares dispararon al aire para dispersar a la multitud.

Tensión durante operativo en Huaquillas

El hecho ocurrió mientras militares realizaban un procedimiento contra el contrabando.

Según la información disponible, un grupo de personas habría agredido a los uniformados que se encontraban en el lugar.

Ante la situación, los militares realizaron disparos al aire en un intento por controlar a las personas y evitar el saqueo.

Sin embargo, no lograron impedir que la carga de cebollas fuera retirada del camión.

#MACHALA || Un camión cargado con sacos de cebolla fue saqueado durante un operativo de las Fuerzas Armadas contra el contrabando en Huaquillas. Los militares dispararon al aire pero no pudieron detener el robo. pic.twitter.com/swv4I77YxP — Prensa Ecuador (@PrensaEcu) August 27, 2026

La carga fue saqueada por completo

Las personas involucradas en el incidente saquearon los sacos de cebolla que transportaba el camión, mientras los uniformados intentaban controlar la situación.

El hecho ocurrió en el cantón Huaquillas, una zona fronteriza de la provincia de El Oro.

Hasta la mañana de este jueves, no se han informado detalles sobre posibles detenidos o personas heridas durante el operativo.