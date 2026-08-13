'El truco de mi vida': Danny León desafía al eclipse solar y sorprende al mundo

El skater Danny León deslumbra al mundo con un truco perfecto durante el eclipse solar

El skater olímpico español Danny León aprovechó el eclipse solar del miércoles 12 de agosto para realizar una espectacular acrobacia que quedó registrada con el fenómeno astronómico como fondo.

“El truco de mi vida”, escribió Danny León en su cuenta de Instagram al compartir las imágenes.

El deportista explicó que, después de utilizar el Sol y la Luna como escenarios para otras acrobacias, esta vez decidió intentar una maniobra durante un eclipse solar.

León y su equipo buscaron un lugar desde donde el fenómeno pudiera observarse con claridad y montaron allí un 'half pipe', estructura utilizada para realizar maniobras de skate.

Fotógrafos y camarógrafos calcularon las distancias y los ángulos para conseguir la imagen en el instante preciso.

La acrobacia quedó dentro del eclipse

Cuando el Sol quedó parcialmente oscurecido, el skater realizó el salto y consiguió aparecer “dentro” del disco solar y su corona, creando una imagen en la que la acrobacia y el fenómeno astronómico quedaron alineados.

El resultado fue compartido por León en redes sociales, donde destacó el trabajo de su equipo para hacer posible la maniobra.

El deportista, además, ya había realizado trucos con la Luna llena y el Sol poniente como fondos.

Danny León y su trayectoria olímpica

Danny León participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024, y es conocido por combinar el skate con escenarios poco habituales para sus acrobacias.

En esta ocasión, el eclipse se convirtió en el telón de fondo de una de sus maniobras más llamativas.

El eclipse solar del 12 de agosto también llevó a miles de personas a buscar lugares para observar el fenómeno.

En España, el evento generó especial expectativa debido a que se trató de un acontecimiento astronómico que no se registraba en el país desde hacía 114 años.