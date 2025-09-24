La NASA prevé enviar una misión tripulada a la órbita lunar entre febrero y abril del 2026

La NASA intentará adelantar el lanzamiento de Artemis II a febrero de 2026

La NASA anunció que tiene previsto enviar astronautas a la órbita de la Luna a principios de 2026, en una carrera entre Estados Unidos y China para volver a la superficie del satélite de la Tierra después de 50 años.

Después de haber sufrido múltiples retrasos, la agencia espacial estadounidense aseguró, el martes 23 de septiembre del 2025, que la misión tripulada, denominada Artemis II, se llevará a cabo entre febrero y abril del año próximo.

"Tenemos la intención de mantener ese compromiso", dijo Lakiesha Hawkins, alta funcionaria de la NASA, en una rueda de prensa. Pero Artemis II no tiene como objetivo alunizar; Esa será la meta de Artemis III.

Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense serán los tripulantes de esta misión, que se espera que sea la primera en orbitar alrededor de la Luna en más de medio siglo.

Mientras Washington sigue con el programa Artemis, China avanza en su objetivo de enviar una nave tripulada a la superficie lunar en 2030, como muy tarde.

Durante su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado a la NASA para que acelere la vuelta de los astronautas a la Luna.

El líder republicano, que anunció el programa Artemis durante su primer mandato (2017-2021), quiere que la agencia espacial establezca bases en la Luna y lleve astronautas a Marte.

Su Gobierno habla de una "segunda carrera espacial", tras la competencia que protagonizaron Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX.