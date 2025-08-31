¿Cuándo será la 'Luna de Cosecha' y qué eventos astronómicos nomás se podrán ver desde Ecuador?
El Observatorio Astronómico de Quito informó las fechas y horarios de los eventos astronómicos que serás visibles desde Ecuado este 2025.
la 'Luna de la Cosecha' vista desde Ecuador.
Actualizada:
31 ago 2025 - 12:05
El Observatorio Astronómico de Quito detalló los fenómenos que serán visibles desde Ecuador en septiembre de 2025, entre los principales eventos se encuentra la denominada 'Luna de la Cosecha' y el 'Lucero del Alba'.
Las fechas que los amantes del firmamento deben tener en cuenta son:
Jueves 7 de septiembre:
- Será la única Luna llena del mes, tradicionalmente llamada 'Luna de Cosecha', conocid así por proporcionar luz adicional durante las noches de cosecha. Será visible durante toda la noche.
- Además, habrá un eclipse lunar total, lo que se conoce como 'Luna de Sangre'. Este fenómeno no será visto desde Ecuador, pero iluminará intensamente el cielo.
19 de septiembre:
- 'Lucero del Alba', ocurrirá al amanecer del martes 19. Es uno de los puntos más brillantes del firmamento, si usa telescopio podrá apreciar mejor los detalles de Venus y la Luna.
21 de septiembre:
- Eclipse parcial solar, será visible desde Australia, Nueva Zelanda, Antártida y el Pacífico Sur, no desde Ecuador. La luna cubrirá hasta un 85% del disco solar.
22 de septiembre:
- Equinoccio de septiembre, marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. El eje de la Tierra no estará inclinado hacia el Sol, resultando en día y noche con duraciones casi iguales en todo el mundo.
Conjunciones de la Luna
Entre los eventos que ocurrirán en este mes están:
- Conjunción de Luna y Saturno, el lunes 8 de septiembre, ambos serán visibles desde la medianoche hasta el amanecer hacia el oeste.
- Conjunción de la Luna y las Pléyades, el 12 de septiembre, desde Quito se observará la cercanía entre ambos objetos creará una vista atractiva en el cielo. Será visible a simple vista.
