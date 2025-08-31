¿Cuándo será la 'Luna de Cosecha' y qué eventos astronómicos nomás se podrán ver desde Ecuador?

la 'Luna de la Cosecha' vista desde Ecuador.

El Observatorio Astronómico de Quito detalló los fenómenos que serán visibles desde Ecuador en septiembre de 2025, entre los principales eventos se encuentra la denominada 'Luna de la Cosecha' y el 'Lucero del Alba'.

Las fechas que los amantes del firmamento deben tener en cuenta son:

Jueves 7 de septiembre:

Será la única Luna llena del mes, tradicionalmente llamada 'Luna de Cosecha ', conocid así por proporcionar luz adicional durante las noches de cosecha. Será visible durante toda la noche.

19 de septiembre:

'Lucero del Alba', ocurrirá al amanecer del martes 19. Es uno de los puntos más brillantes del firmamento, si usa telescopio podrá apreciar mejor los detalles de Venus y la Luna.

21 de septiembre:

Eclipse parcial solar, será visible desde Australia, Nueva Zelanda, Antártida y el Pacífico Sur, no desde Ecuador. La luna cubrirá hasta un 85% del disco solar.

22 de septiembre:

Equinoccio de septiembre, marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte. El eje de la Tierra no estará inclinado hacia el Sol, resultando en día y noche con duraciones casi iguales en todo el mundo.

Conjunciones de la Luna

