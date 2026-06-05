Fuga de aire en la EEI: NASA ordena refugio temporal a astronautas

Momentos de tensión se vivieron este viernes 5 de junio de 2026 en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Una fuga de aire en el segmento ruso obligó a la NASA a activar medidas de seguridad para cinco astronautas y prepararlos ante una posible evacuación de emergencia.

La alerta se emitió cuando el control de misión en Houston detectó un aumento significativo en la pérdida de aire dentro de la estación.

De inmediato, la NASA ordenó a los integrantes del segmento estadounidense ejecutar un procedimiento de emergencia y trasladarse a la cápsula Crew Dragon, utilizada como refugio seguro en caso de una evacuación.

El protocolo de emergencia: Refugio preventivo en la Crew Dragon

Los astronautas recibieron la instrucción de colocarse los trajes espaciales y permanecer dentro de la nave acoplada mientras los cosmonautas rusos trabajaban para localizar y reparar el origen de la fuga en el módulo Zvezda, una de las estructuras más importantes del segmento ruso de la estación.

Según reportes difundidos por la agencia espacial estadounidense, el problema no era nuevo.

La NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos mantenían conversaciones desde hace meses debido a pequeñas filtraciones detectadas en esa misma área. Sin embargo, el viernes la situación registró un incremento que encendió las alarmas.

De acuerdo con información oficial, los cosmonautas utilizaron una sierra para acceder al lugar donde presuntamente se encontraba la fuga.

La NASA expresó desacuerdo con ese procedimiento y decidió reforzar las medidas preventivas para proteger a la tripulación.

Una situación poco común en 27 años de operaciones

Tras aproximadamente dos horas de monitoreo y evaluación, la orden de evacuación preventiva fue cancelada.

Los astronautas pudieron abandonar la cápsula Crew Dragon y retomar sus actividades habituales dentro de la estación.

Las órdenes de refugio o preparación para evacuación son eventos extremadamente raros en la historia de la Estación Espacial Internacional.

Desde que inició operaciones hace 27 años, la estructura nunca ha requerido una evacuación completa de emergencia.