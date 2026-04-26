Ingeniero español será controlador en las próximas expediciones a la Luna

El ingeniero aeronáutico Roger Lascorz trabaja en la NASA desde 2019 y será controlador en las próximas expediciones previstas a la Luna, Artemis III y IV en 2027 y 2028, desde la Sala de Evaluación de la Misión.

"Soy el responsable de los sistemas de imagen del Programa de Actividad Extravehicular y Movilidad Humana en Superficie, que se encarga de todo lo que ocurre cuando los astronautas están en el espacio o en la Luna", explica Lascorz.

"En el espacio no hay margen de error"

Su trabajo consiste en asegurarse de que todas las cámaras funcionen: las que van dentro y fuera de la nave, las que llevan los astronautas en el traje y las que documentarán sus primeros pasos en la superficie lunar.

"Durante las misiones estaré monitoreando en tiempo real todos los sistemas de la nave. Si algo falla o se comporta de manera inesperada, cuenta y subraya que es una responsabilidad enorme porque "en el espacio no hay margen de error".

El ingeniero, que tiene 33 años, empezó en el Kennedy Space Center de Florida y fue consolidándose dentro del programa Artemis hasta que, en enero de 2025, ascendió.