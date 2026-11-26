El momento quedó registrado en video y fue compartido por las autoridades de la ciudad.

La noche del miércoles 25 de noviembre de 2026, los habitantes de Fort Wayne, en Indiana (Estados Unidos), fueron testigos de un fenómeno inesperado.

Mientras un espectáculo de drones iluminaba el cielo durante el evento anual Noche de Luces, un meteorito atravesó el firmamento y sorprendió a los asistentes.

El video fue grabado por John McGauley, secretario municipal de Fort Wayne, y compartido por la ciudad en Facebook.

Las imágenes muestran el paso del objeto luminoso sobre el espectáculo, que se realizaba como parte de las actividades por la víspera del Día de Acción de Gracias.

El meteorito que sorprendió durante el espectáculo de drones

McGauley también expresó su entusiasmo por haber captado el momento. "El meteorito más grande y brillante que he visto en mi vida. ¡Bienvenido a la Tierra, pequeña roca!", escribió en una publicación en Facebook.

El paso del meteorito se convirtió en un momento inesperado dentro de la programación del HolidayFest, la celebración navideña anual que organiza la ciudad.

El evento reúne varias actividades y atractivos para los habitantes y visitantes durante esta temporada.

HolidayFest ilumina Fort Wayne por Navidad

La programación incluye el Festival del Pan de Jengibre y el Festival de los Árboles, además de millones de luces y decoraciones en los escaparates de los comercios de la ciudad. El espectáculo de drones formó parte de las actividades que dieron inicio a esta celebración, que tuvo al meteorito como protagonista inesperado de la noche.