Estos son las especies que han salido de la lista de animales en peligro de extinción

En las últimas décadas, varios esfuerzos de conservación internacional han logrado que especies que alguna vez estuvieron al borde de desaparecer del planeta hayan mejorado su estatus en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y ya no se consideren en peligro de extinción.

Estos casos reflejan cómo políticas sostenidas de protección, manejo de hábitat y cooperación entre gobiernos y organizaciones pueden revertir tendencias negativas en poblaciones de fauna mundial.

Tortuga verde

La tortuga verde es una de las especies marinas más icónicas. Fundación CRAM

El ejemplo más reciente y destacado es el de la tortuga verde (Chelonia mydas), una de las especies marinas más icónicas. Tras décadas de declive debido a la caza, la pérdida de playas de anidación y la captura incidental en artes de pesca, la UICN reclasificó recientemente su estado de “en peligro” a “preocupación menor” (least concern).

Esta mejora en la categoría de riesgo no significa que la especie esté fuera de peligro por completo, pero sí evidencia un crecimiento sostenido de la población global, estimado en alrededor de un 28% más que en los años 1970. La explotación de huevos y la pesca incidental redujeron su población a cerca de 200.000 individuos en 1970. Actualmente se estima que supera los 400.000.

Águila calva (Haliaeetus leucocephalus):

El águila calva es una de las especies más representativas de los Estados Unidos. National Geographic.

Es un símbolo nacional en Estados Unidos que estuvo al borde de la extinción en los años 60 y cuya población aumentó notablemente tras prohibiciones de pesticidas dañinos y programas de protección específicos. En 1963 solo se registraban 410 ejemplares, pero en la actualidad hay más de 300 000 individuos.

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)

Se calcula que existen más de 135 000 ejemplares en el mundo. National Geographic.

Afectada históricamente por la caza comercial, esta especie se recuperó con medidas internacionales de protección y ha logrado un número de individuos lo suficientemente estable como para ser retirada de la lista de peligro en años recientes. La especie pasó de 1 400 individuos en 1960 a más de 135 000 ejemplares en la actualidad.

Rinoceronte blanco del sur (Ceratotherium simum simum)

Esta especio cuenta hoy con una población establecida en reservas protegidas. National Geographic.

Esta especie pasó de considerarse casi desaparecido en la naturaleza a contar hoy con poblaciones establecidas en reservas protegidas. En 1940 quedaban alrededor de 100 ejemplares. Gracias a reservas protegidas, vigilancia armada y programas de reproducción, la población del rinoceronte blanco del sur alcanza actualmente unos 18 000 individuos, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de conservación terrestre.

Panda gigante (Ailuropoda melanoleuca)

Los osos panda son de las especies más admiradas en el mundo. National Geographic.

Fue removido de la lista de peligro en 2021 debido al aumento de su población producto de programas intensivos de reproducción y protección de hábitat.

En 1979 se contabilizaban 1 114 pandas en estado silvestre. La creación de reservas y corredores ecológicos permitió que la población aumente a unos 1 864 individuos, lo que llevó a que la especie pasara de “en peligro” a “vulnerable”.

La salida de la categoría de “en peligro de extinción” no significa que estas especies ya no enfrenten amenazas, sino que su riesgo de desaparición inmediata ha disminuido debido a acciones de conservación efectivas. Estas mejoras suelen resultar de esfuerzos que combinan protección legal, manejo de hábitats críticos, educación comunitaria y cooperación internacional.

Organismos como la UICN utilizan criterios científicos para evaluar el riesgo de cada especie y actualizar su estatus. Aunque hay avances, muchas especies continúan amenazadas a nivel global, y nuevos estudios muestran que una gran proporción de aves y otros grupos taxonómicos sigue en declive por causas como la pérdida de hábitat, el cambio climático y la actividad humana. Lecciones y desafíos