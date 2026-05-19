Quito: Pareja de dueña sería el presunto agresor del perrito maltratado

La tarde del 18 de mayo, se viralizó un video que muestra un brutal caso de maltrato animal en Quito.

El hecho sucedió en el sector Andalucía, al norte de la ciudad. Imágenes muestran como un hombre toma a un perro pequeño, que descansaba en la vereda, lo levanta y lo arroja con fuerza contra la calzada.

De acuerdo con información de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) el presunto agresor sería la pareja de la dueña de la mascota.

Tras ser rescatado y evaluado, se informó que el perro presenta lesiones producto de la fuerte agresión.

La UBA inició la recopilación de información contra el presunto agresor por "causar sufrimiento de manera intencional a un animal de compañía", considerada una infracción muy grave sancionada con 10 salarios básicos unificados.

También por "no brindar atención veterinaria oportuna", catalogada como infracción grave sancionada con 1 salario básico unificado.