Imágenes de los polos del Sol fueron captadas por primera vez en la historia

La nave espacial Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA) obtuvo, por primera vez en la historia, imágenes de los polos solares. Esta visión cambiará la comprensión del campo magnético solar, del ciclo solar y del clima espacial.

Hasta ahora, todas las imágenes del Sol se habían tomado desde el ecuador solar, porque la Tierra, los otros planetas y todas las naves espaciales orbitan alrededor del astro en un disco plano llamado plano eclíptico.

Pero, gracias a su nueva órbita inclinada, en un ángulo de 17º por debajo del ecuador solar, la misión ha observado al Sol desde una posición totalmente nueva.

Se espera que el conjunto completo de datos del primer vuelo completo 'de polo a polo' de Solar Orbiter llegue a la Tierra en octubre de 2025.

Un evento astronómico visible desde Ecuador

En los próximos años, la nave espacial se inclinará aún más, por lo que las mejores vistas están por llegar, indicó la ESA. "Hoy revelamos las primeras vistas del polo del Sol", indicó Carole Mundell, directora científica de la Agencia Espacial Europea.

"El Sol es nuestra estrella más cercana, dadora de vida y potencial disruptora de los sistemas modernos de energía espacial y terrestre, por lo que es imperativo comprender cómo funciona y aprender a predecir su comportamiento. Estas nuevas y únicas vistas de nuestra misión Solar Orbiter son el comienzo de una nueva era de la ciencia solar", dijo Mundell.

¿Cómo se captaron las imágenes de los polos solares?

Solar Orbiter, el laboratorio científico más complejo jamás creado para estudiar el Sol, es la nave que más se ha acercado al astro.

Las imágenes fueron captadas por tres de sus instrumentos científicos: el Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI), el Extreme Ultraviolet Imager (EUI) y el Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE).

El PHI obtiene imágenes del Sol en luz visible y cartografía el campo magnético de la superficie solar. El EUI captura imágenes en luz ultravioleta, revelando el gas a un millón de grados de la atmósfera exterior solar (la corona).

En cambio, el SPICE captura la luz de diferentes temperaturas del gas cargado por encima de la superficie del Sol. De esa forma revela las diferentes capas de la atmósfera solar.

La nave espacial Solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea consiguió, por primera vez en la historia, imágenes de los polos solares. EFE Las imágenes de los polos solares cambiará la comprensión del campo magnético solar, del ciclo solar y del clima espacial. EFE

Hallazgos científicos

Uno de los primeros hallazgos del Solar Orbiter ha sido descubrir que, en el polo sur, el campo magnético del Sol está actualmente en un estado caótico. Por lo tanto, el magnetismo de su polo norte y de su polo sur no está bien definido.

No obstante, esto solo sucede durante un breve periodo de tiempo en cada ciclo solar, en el máximo solar. Dentro de 5 o 6 años, el Sol alcanzará su próximo mínimo solar, momento en que su campo magnético estará más ordenado y el Sol tendrá niveles más bajos de actividad.

"Aún no se comprende del todo cómo se produce exactamente esta acumulación, pero el Solar Orbiter ha alcanzado latitudes altas en el momento justo para seguir el proceso desde una perspectiva única y ventajosa", reconoció Sami Solanki.

Otro hallazgo lo ha hecho SPICE, un espectrógrafo de imágenes que mide la luz emitida por elementos químicos específicos como hidrógeno, carbono, oxígeno, neón y magnesio a temperaturas conocidas.

El equipo de SPICE ha logrado utilizar el seguimiento preciso de las líneas espectrales para medir la velocidad a la que se mueven los cúmulos de material solar. Estas mediciones pueden revelar cómo las partículas son expulsadas del Sol en forma de viento solar.

Descubrir cómo el Sol produce el viento solar es uno de los principales objetivos científicos del Solar Orbiter.