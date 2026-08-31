Lluvia de meteoros Aurígidas se podrá ver en Ecuador este 1 de septiembre: conoce la mejor hora

El calendario astronómico de septiembre arranca con las Aurígidas, la primera lluvia de meteoros del mes, la cual sí será visible desde Ecuador.

Las Aurígidias son una lluvia de meteoros que ocurre cada año a finales de agosto y principios de septiembre.

El evento alcanzará su pico de máxima actividad durante la madrugada de este martes 1 de septiembre de 2026 .

De acuerdo con información proporcionada por el Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) a Teleamazonas.com, esta lluvia de estrellas permanecerá activa desde el 28 de agosto y se extenderá hasta el 5 de septiembre.

Su origen se debe al paso de la Tierra por la estela de restos dejada por el cometa C/1911 N1 (Kiess), un cuerpo celeste de largo período.

La lluvia de meteoros Aurigidas se podrá ver en Ecuador este 1 de septiembre. Pexels

¿A qué hora y cómo verlas en Ecuador?

El informe del OAQ señala que las mejores condiciones de observación a simple vista en el país se darán en las horas previas al amanecer.

Punto de radiante

La región del cielo de donde parecen provenir los meteoros se ubica bajo la constelación de Auriga.

La misma comenzará a elevarse sobre el horizonte noreste a partir de las 02:30 am (hora ecuatoriana).

Hora pico

Se espera que la máxima actividad ocurra entre las 04:00 am y las 05:00 am , con una tasa máxima esperada (ZHR) de 10 meteoros por hora.

La mejor hora para ver la lluvia de Auríferas será a las 02:30 am (hora ecuatoriana) Pexels

Recomendaciones de observación

Aunque las Aurígidas son consideradas una lluvia de baja densidad en comparación con las Perseidas de agosto, se caracterizan por producir ocasionalmente trazos y bólidos muy brillantes.

Para apreciarlas no se requiere el uso de telescopios ni visores especiales.

Sin embargo, los astrónomos recomiendan acudir a lugares alejados de la contaminación lumínica urbana y tomar en cuenta la presencia de la Luna en fase gibosa menguante.

Los expertos aconsejan ubicarse en zonas donde árboles o estructuras bloqueen el resplandor lunar para facilitar el avistamiento de los destellos.