Reconocer las señales a tiempo de un infarto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en las Américas.

Las enfermedades cardiovasculares provocan alrededor de 2 millones de muertes cada año en la región de las Américas, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Dentro de este grupo, el infarto agudo de miocardio es una de las emergencias que requiere una respuesta inmediata.

Más de la mitad de las muertes relacionadas con un infarto ocurren antes de que el paciente llegue a un hospital.

Esto convierte al reconocimiento de los síntomas y a la búsqueda oportuna de atención médica en factores importantes frente a una emergencia cardíaca.

Cuando una arteria coronaria se obstruye, el corazón deja de recibir suficiente sangre y oxígeno.

Cada minuto sin atención puede aumentar el daño al músculo cardíaco, por lo que no se recomienda esperar a que las molestias desaparezcan por sí solas.

¿Cómo reconocer un infarto?

El síntoma más frecuente es un dolor, presión u opresión en el centro del pecho. Puede mantenerse durante varios minutos o aparecer y desaparecer.

La molestia también puede extenderse hacia el brazo, cuello, mandíbula, espalda o parte superior del abdomen.

Otro signo de alerta es la dificultad repentina para respirar, que puede presentarse incluso sin dolor en el pecho.

También pueden aparecer mareos, náuseas, sudoración fría, cansancio intenso o molestias en la parte alta del abdomen, síntomas que pueden ser diferentes en cada persona.

Estas manifestaciones pueden presentarse de manera particular en mujeres y personas con diabetes, por lo que no siempre deben esperarse los síntomas clásicos de un infarto.

Ante una combinación de estas señales o molestias persistentes, se recomienda buscar atención médica de emergencia y no esperar a que el dolor disminuya.

Tecnología para confirmar el diagnóstico

Una vez que el paciente llega a un centro médico, los equipos de emergencia pueden utilizar análisis de laboratorio y estudios de imagen para determinar si existe una obstrucción en las arterias coronarias.

El diagnóstico rápido permite definir el tratamiento que necesita cada paciente.

Entre los procedimientos utilizados para atender un infarto se encuentran la angiografía coronaria y la angioplastia.

Estas técnicas permiten localizar una obstrucción y, cuando está indicado, restablecer el flujo de sangre hacia el corazón.

La atención oportuna, el reconocimiento de los síntomas y la disponibilidad de equipos especializados son elementos que pueden contribuir a mejorar la atención de una persona que presenta un infarto agudo de miocardio.

Ante una emergencia, la recomendación es acudir inmediatamente a un servicio de salud.